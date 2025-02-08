Büyükşehir’den çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik kooperatif, yem bitkisi ve hayvansal üretim bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kandıra’da gerçekleşen toplantıda çiftçilerin verimli üretim yapmasına katkı sunulması hedeflendi.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Kandıra’da düzenlediği toplantıda çiftçileri yem bitkisi, hayvansal üretim ile kooperatifçilik konularında bilgilendirdi.

81 DESTEKLEME PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi; mazot, gübre, tohum, yem bitkisi ve modern sera başta olmak üzere 81 destekleme projesini hayata geçirerek, üreticilerin her zaman yanında oldu. Büyükşehir tarımsal desteklerin yanı sıra, çiftçilere yönelik düzenlediği eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantılarıyla üreticileri bilinçlendirerek, verimli üretim yapmasına katkı sunuyor.

KATILIM OLDUKÇA YÜKSEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Kandıra Araman Kültür Merkezi’nde çiftçilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılım yüksek oldu. Toplantıya; Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Aysu, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kandıra Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Kaçan katıldı. Ayrıca toplantıda mahalle muhtarları, daireye bağlı ziraat mühendisleri ve veterinerler ile çevre köylerden çok sayıda çiftçi ve üretici de hazır bulundu. Çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, üreticilere verilen destekler ve projelerle ilgili kısa bir sunum yaptı. Şahin, çiftçilere desteklerin artarak süreceğini bildirdi.

VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda ziraat mühendisleri ve veterinerler, kooperatifçilik, yem bitkisi ve hayvansal üretim konularında detaylı bilgilendirmeler yapılırken, uzmanlar, çiftçilerin sorularını yanıtlayarak, tarımda verimliliği artırmaya yönelik çeşitli öneriler sundu. Sorunlarını dile getirme fırsatı bulan çiftçiler, uzman isimlerden öneriler alma fırsatı da yakaladı.

ÇİFTÇİLER ÇOK MEMNUN OLUYOR

Tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yenilikçi yöntemlerle üretim yapmak ve kooperatifçilik faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için yoğun ilgi gösterilen toplantıda söz alan çiftçi Ferruh Levent, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Bu sezon ilk defa serada sebze denedik. Yüklü miktarda marul ektik. Çok verimli ve güzel sonuçlar aldık. Büyükşehir Belediyemizin verdiği tarımsal desteklerden faydalandım. Başkanımızdan Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Alttan sulama getirdi, ürünlerimiz daha verimli oldu. Bu toplantılar bizim açımızdan faydalı oldu” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN MAZOT, GÜBRE VE TOHUM DESTEĞİ

Toplantıya katılan bir diğer isim olan Sarıgazi Mahallesi’nden Ferruh Özkan ise, silajlık mısır, arpa ve buğday ektiğini dile getirerek, “Büyükşehir’in mazot, gübre ve tohum desteğinden yararlandım. Çok memnunuz. Eğitim semineri benim için ve tüm üreticiler için verimli geçti. Çok faydalı bilgiler edindik. Tahir Büyükakın Başkanımız sağ olsun, her zaman bize destek verdi. Vermeye de devam ediyor” dedi.

“BU EĞİTİM BİZLER İÇİN ÇOK FAYDALI OLDU”

Büyükşehir’in bilgilendirme toplantısından söz alan Kandıra Ömerli Mahallesi sakini Yılmaz Köken, “Ayçiçeği, mısır ve yonca yetiştiriciliği yapıyorum ve bunları genelde hayvan yemi olarak kullanıyorum. Şimdiye kadar Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu mazot, gübre ve yem bitkisi gibi desteklerinden faydalandım. Bu eğitim bizler için çok faydalı oldu. Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

“DESTEKLER İLE 28 DÖNÜM YONCA EKTİM”

Kandıra Kaymaz Mahallesi’nde çiftçilik yapan Turgut Ulus, bu yıl yonca yetiştirdiğini söyleyerek, “Büyükşehir Belediyemizin mazot ve gübre başta olmak üzere desteklerinden faydalandım. Yaklaşık 28 dönüm arazime yonca ektim. Verilen eğitim de çok faydalı oldu. Tahir Başkanımızdan Allah razı olsun. Desteklerinden memnunuz. Başarıları daim olsun” ifadelerini kullandı.

“BU EĞİTİMLER GENÇLERE TEŞVİK OLUYOR”

Kandıra Küçük Hasanlı Mahallesi’nde yaşayan genç çiftçilerden Muhammed Durak, 250 dönüm arazisinde arpa, buğday, mısır ve ayçiçeği yetiştiriciliği yaptığını belirtti. Büyükşehir’in vermiş olduğu bütün desteklerden faydalandığını anlatan Durak, “Eğitim semineri bizim için çok faydalı oldu. Büyükşehir Belediyemiz ve Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun. Gençlerimiz çiftçilik yapmak istemiyor. Bu eğitimlerin gençlerimize de teşvik olacağını düşünüyorum. Bu eğitimlerin aratarak devam etmesini talep ediyorum” dedi.

(Ömer İLGEÇ)