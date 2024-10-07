Dilovası Çerkeşli Mahallesi’nde Beton Santraline Tepki

Dilovası ilçesinin Çerkeşli Mahallesi sakinleri, anıt ağaçlarının, mesire yerinin ve tarihi çeşme ile su havzasının bulunduğu yeşil alana kurulmak istenen beton santralini yürüyüş ve basın açıklaması yaparak protesto etti.

Basın açıklamasını kamuoyu ile paylaşan Dilovası Ekosder Çevre Derneği Başkanı İsmail Sami, şunları söyledi: “Çerkeşli Mahallesi yakınında kurulması planlanan beton santrali ile ilgili yeni bir sorunla karşı karşıyayız. Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz bu durum için yetkilileri göreve çağırmıştık. Köyümüzün kalan tek yeşil alanıdır burası. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından korunan çınar ağaçlarının gölgesinde yapılmak istenen bu santrali, kesin bir dille reddediyoruz. Yetkililerden, bu ruhsatı iptal etmelerini bekliyoruz.”

Sami, köylerinin taş ocakları, sanayiler ve OSB’ler ile çevrili olduğunu belirterek, “Bu tesisler, köyümüzü tozuyla, dumanıyla, görüntüsü ve gürültüyle rahatsız etmektedir. Yüzyıllardır mesire alanı olarak kullandığımız bu güzel bölgenin, betona boğulmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Ayrıca üzerinde bulunduğumuz Oluklar mevkii tespiti yapılmış bir su havzasıdır ve köyümüzde bulunan dört akar çeşmeyi beslemektedir,” dedi.

Yetkililerden bu inşaatı durdurmalarını ve köy mücavir alanlarının bir an önce belirlenmesini talep eden Sami, “Özellikle taş ocaklarının çalışma yaparken ve sevk işlemlerinde oluşturduğu toz sorunu, köylümüzü ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bu sorunun da bir an önce çözülmesi gerekir. Yazacak ve konuşacak çok derdimiz var; ancak önceliğimiz, beton santralinin durdurulması ve alanın yeşil kalmasıdır,” ifadelerini kullandı.

Devlet büyüklerine çağrıda bulunan Sami, “Lütfen Ankara’dan projeler üzerinden karar vermeyin. Yerinde ve yerel halkla istişare ederek projeleri gerçekleştirin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un dikkat çektiği Kömürcüler OSB örneğinde olduğu gibi, yerinde bir yaklaşımı benimseyiniz.” dedi.

Mücadele Devam Ediyor

Dilovası Ekosder Çevre Derneği Başkanı İsmail Sami, mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, “Katılımları için değerli halkımıza, muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Geleceğimiz için hep birlikte sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.

Tarihi ve Doğal Değerler

Bölge hakkında bilgi veren lisanslı tarihçi ve Çerkeşli köylüsü Mustafa Tüze, “5 yıl önce muhtarımızın müracaatı ile tarihi ağaçlarımız anıt ağaç olarak tescillendi. Bu ağaçlar, 1329 Pelekanon Savaşı (Maltepe Muharebesi) sırasında Orhan Gazi adına dikilmiştir. Ağaçlarımız doğu çınarıdır. Bu alan yıllardır köylü tarafından mesire ve atış alanı olarak kullanılıyor. Bu anıt ağaçları korumak insanlık olarak hepimizin görevidir. Bölgede bulunan su kaynağından köy içindeki çeşmemize 1920 yılında Hacı Arifağa su taşınmıştır. Aslında burası içme suyu havzasıdır. Burada yapılacak sanayileşme, suyumuza ve diğer değerlerimize zarar verecektir. Devlet halkın yanında olmalıdır.” dedi.

Siyasi Tepkiler

Dilovası İYİ Parti İlçe Başkanı Emin Yılmaz,

“Bu yeşil alana kurulmak istenen beton santralinin bazı teknik sorunları var. 1/1000 imar planlamasına göre 18 uygulaması yapılmadan daha önceki başkan ruhsatı vermiş. Firma ise yasal zemini aşarak bazı uygulamalar yapmış. Samimi olarak söylüyorum, eğer bu alanda sade bir vatandaş bu yasal zemin dışı uygulamayı yapsaydı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıkıma gelirlerdi. Burada yapılan uygulama Çerkeşli köylüsü ve Dilovası halkına büyük bir saygısızlıktır. Tüm katılımcı arkadaşlara çevreye duyarlı davrandıkları için teşekkür ediyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmayacağız. Yaşanabilir, temiz bir Dilovası istiyoruz. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nu gerekeni yapma noktasında göreve davet ediyorum.” dedi.

Dilovası CHP İlçe Başkanı Servet Turhan,

"Altı tane OSB’nin olduğu bir ilçeyiz. Bölgemizde haddinden fazla sanayi yükü var. Çerkeşli Köyü’nde yapılan bu zulüm, tüm Dilovası halkına yapılmış bir hakarettir. Bizler zaten Diler ve Çolakoğlu fabrikaları yüzünden toza ve hava kirliliğine maruz kalıyoruz. Zamanında yemyeşil olan Dilovası’nın adını “Kanser Ovası” yapanlar, çevreyi kirleten sanayi kuruluşlarıdır. İlçe olarak çok az yeşil alanımız kaldı. Bugün burada toplandığımız alan da bunlardan biri. Bari bu alanlara beton dökmeyelim. Mevcut siyasi yönetim, maalesef halka hizmet yerine parası olan sanayiciye hizmet vermeye başlamıştır. Bu alanları bir rant alanı olarak görmektedir. Bizler de halkımızla birlikte bu rant girişimlerini engelleyeceğiz. 600 yıllık çınarın doğal kaynak sularının olduğu bu yeşil mesire alanını korumak için elimizden geleni yapacağız."dedi.

Yeniden Refah Partisi Dilovası Belediye Başkan Adayı Ercan Oğuz,

“Biz buranın çocuklarıyız, burada bulunan tarihi çeşmeden çok su aldık. Şimdi ise bu doğal alan beton altında bırakılmak isteniyor. Üzülerek görüyorum ki AK Parti, MHP meclis üyelerimiz ve kendi oylarımızla çıkardığımız vekilimiz yok burada. Vatandaşa ‘hakkınızı biz savunacağız’ diyorlar ama halk bir sorunla karşılaşınca ortalıkta gözükmüyorlar. Hiç kimseden beklentimiz ve korkumuz yok. Gayri meşru alınmış ruhsata karşıyız. Bu konuda hukuki süreç başlatacağız. Parti olarak konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Saadet Partisi Dilovası İlçe Yöneticisi Metin Turan,

“Burada kentine değil de kendine çalışan bir sistem uygulanıyor. Birileri buradaki vatandaşın iradesini yok sayarak Ankara’dan işlerini halletmeye çalışıyor. Biat ve rant sistemi olduğu müddetçe olumlu hiçbir şey olmaz. Duyarlı halkımızla Kömürcüleri nasıl yendiysek burada yapılmak istenen yanlışı da yeneceğiz.” dedi.

Zafer Partisi Dilovası İlçe Başkanı Sevda Çon,

“AK Parti ve MHP’nin klasik bir oyunudur burada uygulanan. Seçim sürecinde vatandaşların kapılarını çalıp oy isteyenler, seçimlerden sonra halka hizmet yerine sorun yaratıyorlar. Burası çok güzel bir doğa alanı, burada 600 yıllık anıt ağaçlar var. AKP ve MHP burada halka kumpas kurmuş, köylülerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Bizler her zaman köylümüzün yanında olacağız. Artık bu yağmacı düzene bir dur dememiz lazım. Partimiz doğa konusunda çok hassas, o yüzden bu konunun sürekli takipçisi olacağız.” dedi.