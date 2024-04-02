Gebze Alfa Elektronik Sensör A.Ş. de İftar

Alfa Elektronik Sensör A.Ş

. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bayram; “Dostlarımızı bir araya getirmenin ve ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. Hoş geldiniz .” Dedikten sonra

İftar toplantısının açılışında konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu’da; “Ramazan ayının önemli günlerindeyiz. Bizleri buluşturan Bayram Ailesine teşekkürlerimizi sunarım.” dedi.