Gebze Alfa Elektronik Sensör A.Ş. de İftar

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki Fabrikalarında gerçekleşen iftara; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, eşi Emine ve kızı Nihal Uzunhasanoğlu, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve eşi Nursel Okyar, e. Kaymakam Ahmet Katırcı, Prof. Dr. Ali Demir, Diş Hekimi Betül Demir, Dr. Diş Hekimi Azize Demir ve Dr. Diş Hekimi Havva Demir, Ecz. Selçuk Arslan ve eşi Bankacı Gül Arslan, Gazete Gebze Kurucusu Araştırmacı Belgeselci Yazar İsmail Kahraman, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Taşolar ve eşi Dr. Fatma E. Taşolar, KOVİAD Başkanı - Elektrik Elektronik Müh. Harun Reşit Kocagöz ve eşi Nurdan Kocagöz, Özel Kocaeli Kültür Okulları kurucusu Ali Aydemir ve eşi Muazzez Aydemir, Prof. Dr. Duran Demirci, İnşaat Yüksek Mühendisi Coşkun Karakadılar eşi Turizmci Ayşegül Karakadılar, Ecz. Fatma Uğur ve oğlu Makine Müh. Selim Uğur, Dr. Yüksel Aksoy, eşi Biyolog Saliha Aksoy ve oğlu Makine Müh. Mehmet Aksoy, Sağlıkçı Ayşe Çapçı, Aile Hekimi İsmail Çapçı, Makine Mühendisi Çetin Mut, eşi Elvan ve kızı KOÜ İç Mimarlık 4. Sınıf talebesi Havvanur Mut, Hematalog Dr. Hasan Dermenci ve eşi Sağlıkçı Şükran Dermenci ve oğlu KOÜ Hukuk Fak. Öğretim Görevlisi Mehmet Mert Dermenci, İş insanı Necati Büyükkaya ve eşi Hilal Büyükkaya, Vizyon Tur Yurt Dışı Turlar Müdürü Emre İpekli, eşi Arzu İpekli ve kızları, Ekonomist Necati Pilavcı ve eşi Huriye ile oğlu İnşaat Müh. Burak Pilavcı, Ressam Vildan Çağlar, Bankacı Ömer Çağlar ve İletişimci Büşra Çağlar, Eğitimci Haşim Uzunhasanoğlu ve kızları; Hukukçu Zeynep Begüm Uzunhasanoğlu ile Ankara Tıp Fak. 6. Sınıf öğrencisi Elif Banu Uzunhasanoğlu, İşletmeci Pınar Çengelci, İşletmeci Şafak Çengelci ve Bayram Ailesinin çocukları Elektronik Mühendisi Ömer Bayram ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Yavuz Bayram katıldı.
Şükrü Bayram İftar sonrası Fabrikayı gezdirdi ve uluslar arası üretimleri ile ilgili bilgi verdi. İftarın en mutlu kişileri hazırlanan oyun alanlarını değerlendiren çocuklar oldu.