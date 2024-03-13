banner998
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kısa Mola Merkezi 2 Yıldır Engelleri Aşıyor

İzmit'te özel bireyler ve aileleri için hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi 2 yıldır yüz güldürüyor.

Kısa Mola Merkezi 2 Yıldır Engelleri Aşıyor

13 Mart 2024 Çarşamba 11:01

   
  İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Kısa Mola Merkezi hem özel bireyleri hem de aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Kısa Mola'da engelli bir yakını veya çocuğu bulunan aileler günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebiliyor ve kendilerine vakit ayırabiliyorlar. 
 Kısa Mola Merkezi, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylere eğitimler veriyor. Engelli bir yakını ya da çocuğu bulunan aileler, gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze emanet edebiliyorlar. 
  Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle eğitimler veriliyor. Hafta içi her gün ortalama 10 çocuk ile ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyonu aktiviteleri, okuma yazma becerileri, matematik becerileri, gelişimsel dil, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal hayata yönelik birçok çalışma özel eğitim öğretmenlerince sistemli ve programlı bir şekilde yürütülüyor. 
                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ağızlar Şerbet İle Tatlanıyor Ağızlar Şerbet İle Tatlanıyor
Derince'de Marketler Denetleniyor Derince'de Marketler Denetleniyor
Teleferik Personeline İngilizce Eğitimi Teleferik Personeline İngilizce Eğitimi
Başkan Hürriyet, İlk İftarı İzmitlilerle Birlikte Yaptı Başkan Hürriyet, İlk İftarı İzmitlilerle Birlikte...
İstiklal Şairini Tiyatro Gösterimi İle Andılar İstiklal Şairini Tiyatro Gösterimi İle Andılar
KÖAK’tan Afete Karşı Başarılı Tatbikat KÖAK’tan Afete Karşı Başarılı Tatbikat
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Ağızlar Şerbet İle Tatlanıyor
Darıca'da her akşam teravih namazından sonra vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram ediliyor.

Haberi Oku