Kısa Mola Merkezi 2 Yıldır Engelleri Aşıyor

İzmit'te özel bireyler ve aileleri için hayata geçirilen Kısa Mola Merkezi 2 yıldır yüz güldürüyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Kısa Mola Merkezi hem özel bireyleri hem de aileleri mutlu etmeye devam ediyor. Kısa Mola'da engelli bir yakını veya çocuğu bulunan aileler günlük yaşamlarındaki işlerini rahatça gerçekleştirebiliyor ve kendilerine vakit ayırabiliyorlar.

Kısa Mola Merkezi, zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylere eğitimler veriyor. Engelli bir yakını ya da çocuğu bulunan aileler, gönül rahatlığıyla çocuklarını merkeze emanet edebiliyorlar.

Zihinsel, bedensel, görme ve işitme engelliler, otizmli, down sendromlu ve öğrenme güçlüğü olan farklı engel türüne sahip bireylerle eğitimler veriliyor. Hafta içi her gün ortalama 10 çocuk ile ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyonu aktiviteleri, okuma yazma becerileri, matematik becerileri, gelişimsel dil, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal hayata yönelik birçok çalışma özel eğitim öğretmenlerince sistemli ve programlı bir şekilde yürütülüyor.

İHA