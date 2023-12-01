KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş Meslek Komite Ziyareti

Konut İnşaatı Grubu’nun yer aldığı Kocaeli Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na eş meslek komite ziyareti gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, 2. Meslek Komitesi Başkanı Lütfi Akbalık, Komite Başkan Yardımcısı Reşat Mamik, Meclis Üyesi, aynı zamanda Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Meclis Üyesi Akif Kahraman, Komite Üyeleri Kasım Bahadır, Mustafa Özşentürk ve Yücel Yetkin’in yer aldığı KOTO heyetini, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 9. Meslek Komitesi Başkanı Faruk Polat, Komite Başkan Yardımcısı Ahmet Ülmez ile komite üyeleri ağırladı.

KOCAELİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kocaeli’nin sosyo-ekonomik durumu, KOTO ve komitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarırken, konut inşaatı sektörünün çözüm bekleyen güncel sorunlarına da yer verdi. Kocaeli Ticaret Odası’nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Komite Başkanı Polat da Diyarbakır ekonomisi ile ilgili veriler aktardı.





TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Toplantıda sektöre dair ele alınan konu başlıkları şöyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Bina Kimlik Sistemi, yap- sat sektöründe trafo kurulumlarının neden olduğu maliyet artışları, iş gecikmeleri ve iade alınması konusu, kolon- kiriş tarama uygulamalarının tabana yayılmasının sağlanması, çimento ve beton kalemlerinde yaşanan artışların önlenmesi adına çalışmalar yapılması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ek fiyat farkı ve süre uzatımı ile ilgili maddelerinin düzenlenmesi adına girişimlerde bulunulması, yapı denetim kuruluşlarının bölgesel yapılmasının gerekliliği, TOBB’a bağlı odaların katılımıyla sektör çalıştayı düzenlenmesi.