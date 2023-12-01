KOTO 2. Meslek Komitesi’nden Diyarbakır’a Eş Meslek Komite Ziyareti

KOCAELİ VE DİYARBAKIR EKONOMİSİ
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Kocaeli’nin sosyo-ekonomik durumu, KOTO ve komitenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarırken, konut inşaatı sektörünün çözüm bekleyen güncel sorunlarına da yer verdi. Kocaeli Ticaret Odası’nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Komite Başkanı Polat da Diyarbakır ekonomisi ile ilgili veriler aktardı.
TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR
Toplantıda sektöre dair ele alınan konu başlıkları şöyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Bina Kimlik Sistemi, yap- sat sektöründe trafo kurulumlarının neden olduğu maliyet artışları, iş gecikmeleri ve iade alınması konusu, kolon- kiriş tarama uygulamalarının tabana yayılmasının sağlanması, çimento ve beton kalemlerinde yaşanan artışların önlenmesi adına çalışmalar yapılması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ek fiyat farkı ve süre uzatımı ile ilgili maddelerinin düzenlenmesi adına girişimlerde bulunulması, yapı denetim kuruluşlarının bölgesel yapılmasının gerekliliği, TOBB’a bağlı odaların katılımıyla sektör çalıştayı düzenlenmesi.