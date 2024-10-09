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MALKOÇ ailesinin en acı günü…

Bölgemizin tanınan ve köklü ailelerinden olan Gebze’de uzun yıllardan beri yaşayan, kalabalık aileye mensup aslen Trabzon Maçka Eşrafından Malkoç Ailesinin büyüklerinden Hacı Hafız Hüseyin Malkoç 87 yaşında vefat etti. Merhum Malkoç bugün dualarla İlyasbey Cami’nden uğurlandı

MALKOÇ ailesinin en acı günü…

09 Ekim 2024 Çarşamba 09:50

 Bölgemizin tanınan ve köklü ailelerinden olan Gebze’de uzun yıllardan beri yaşayan, kalabalık aileye mensup aslen Trabzon Maçka Eşrafından Malkoç Ailesinin büyüklerinden Hacı Hafız Hüseyin Malkoç 87 yaşında vefat etti.  Merhum Malkoç bugün dualarla İlyasbey Cami’nden uğurlandı

 

 

6 ÇOCUK YETİŞTİRDİ

TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç’un , Gebze AK Parti’nin kurucularından ve önceki dönem başkanlarından Sabahattin Malkoç’un , Sadettin Malkoç Nizamettin Malkoç  da babası olan merhum Hüseyin Malkoç için bugün  Sultan Orhan Mahallesi’ndeki İlyasbey Cami’nde öğle namazının  ardından cenaze namazı kılındı.

 

TRT GENEL MÜDÜRÜ ZAHİT SOBACI DA CENAZEYE KATILDI

 Cenaze namazına TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı,  geçmiş dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar,  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediyesi Başkanı Ramazan Ömeroğlu,  AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, İKTAV Başkanı, belgeselci, gazeteci İsmail Kahraman’ın  yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı.  Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından kıldırılan cenaze namazında helallik alınmasından sonra merhum Hüseyin Malkoç dualarla merkez Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.  (ÜMİT ÜLKER)

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