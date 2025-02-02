Vali İlhami Aktaş, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü Etkinliklerine Katıldı

29 Ocak 1990 tarihinde Batı Trakya bölgesinde yaşanan olaylarda zarar gören Türkler için her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü Anma Etkinlikleri bu yıl da Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program; Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk’ün selamlama konuşmasının ardından, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın konuşmalarının ardından Antikkapı Restaurant’tan Fevziye Cami yanındaki “ Milli Kimlik ve Direniş” Anıtına kortej eşliğinde yürüyerek Anıta çiçek bırakılması ve Anıt önünde Basın Açıklaması yapılması ile sona erdi.

29 Ocak Milli Direniş Günü Anma Programına Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli İl Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Vecdi Hüdayi Öztürk, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli İl Göç İdaresi Uyum ve İletişim Başkanı Oğuz Çavuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Başkanı Hüseyin Bostancı, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürü Pervin Hayrullah, Batı Trakya Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve ilgili kurum Müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

(Ömer İLGEÇ)

