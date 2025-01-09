YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Tarafsızlık, basının herhangi bir kişi, grup veya ideolojiye yönelik ön yargılı olmadan, her durumu ve olayı objektif bir şekilde sunmasıdır. Bu ilke, medya kuruluşlarının haberleri manipüle etmeksizin, çeşitli kaynaklardan alarak doğru ve dengeli bir şekilde kamuoyuna aktarmalarını ifade eder. Tarafsızlık, aynı zamanda haberciliğin etik kurallarına uygun hareket etmek, bireylerin ve kurumların haklarını ihlal etmeden doğruyu yazmak anlamına gelir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, basın emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günde, mesleğini büyük bir özveriyle icra eden gazetecilerimize şükranlarımızı sunuyor, zor şartlar altında dahi görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızın her zaman destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gebze Ticaret Odası olarak, basının toplumda oynadığı kritik rolün farkındayız. Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli katkılar sunan basın mensuplarımız, yaptıkları haberlerle toplumsal ilerlemeye ışık tutmaktadır.



Bu vesileyle, gazetecilik mesleğini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, görevlerini icra ederken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum. Toplumun aydınlık geleceği için kalemini cesurca kullanan tüm gazetecilere çalışmalarında başarılar diliyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ediyorum.

(Ömer İLGEÇ)