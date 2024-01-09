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Başkan Şayir’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yazılı bir mesaj ile kutladı.

Başkan Şayir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

09 Ocak 2024 Salı 13:20

 

 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlayan Başkan Şayir, “Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yaptığımız çalışmaları gündeme taşıyarak katkı sağlayan, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti ifa eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. 

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