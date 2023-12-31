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Başkan Şayir’den Yeni Yıl Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Şayir'den Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2023 Pazar 12:16

Başkan Şayir, mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. 

Şayir mesajında; “Sevinç ve üzüntüleri hep birlikte paylaştığımız 2023 yılını millet olarak geride bırakarak, yeni umutlar ile yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

2023 YILI DAYANIŞMA YILI OLDU  

Ülke olarak büyük zorluklarla mücadele ettiğimiz 2023 yılı Dilovamız için de gücünü dayanışmadan alan bir yıl oldu. Bir yandan kentimizin sorunlarına çözüm üretirken; diğer yandan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketlerinde hemşerilerimizle birlikte sergilediğimiz dayanışma ve elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürdük. 

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ 

Dilovası Belediyesi olarak halkımızdan aldığımız güçle çıktığımız yolda, umutlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda, 2024 yılında da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme kararlılığımız sürecektir. Şeffaf, adil, eşit ve katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirip, halkımızın yaşam kalitesini ve kentimizin zenginliklerini artırmak için planladığımız kapsayıcı projelerimizi hayata geçirmek için, 2024 yılında da canla başla çalışmaya devam edeceğiz.  

Bu duygu ve düşüncelerle, 2024 yılının Dilovamıza, Kocaelimize, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi. 


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