Çiftçi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ni inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova’ya kazandırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yerinde inceledi. İnşası tamamlanan ve çevre düzenlemesinde de sona gelinen projenin açılışına kısa bir süre kala, Başkan Çiftçi ve ekibi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Açılışa hazır hale getirdiğimiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde incelemelerde bulunduk. Projemizin tamamlanmasında büyük destekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

KOMPLEKS OLARAK İNŞA EDİLDİ

İnşaatı tamamlanan Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi tam bir kompleks olarak inşa edildi. Can dostlarımız için her şeyin düşünüldüğü rehabilitasyon merkezinde; sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları yer alacak. Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Merkezde, kedi ve köpek sahiplenmek isteyenlere yardımcı olunacak. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, çok kısa bir süre sonra düzenlenecek törenle hizmete açılacak.