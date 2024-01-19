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Dilovası´nda Ağaçlara Bakım Çalışmaları Yapılıyor

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başlattığı ağaç budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Dilovası´nda Ağaçlara Bakım Çalışmaları Yapılıyor

19 Ocak 2024 Cuma 10:14


İlçe genelinde ağaçların gelişimi için çalışmalarını hızlı ve titiz bir şekilde gerçekleştiren Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; caddeler, sokaklar ile park, mesire ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmalarına devam ediyor. 

Yapılan çalışmaların bütün ilçe genelinde program kapsamında devam edeceği belirten yetkililer; ağaçların düzgün bir form kazanmasının ve görselliğinin yanında gelişimlerinizde daha hızlı ilerlemesini amaçladıklarını ifade ettiler. 

Çalışmalarda; budanan ağaçların görselliğine de dikkat edilerek, çevreye uygun bir şekilde budanmasına önem veriliyor. 


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