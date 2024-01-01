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Dilovası’nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

İlçe genelindeki üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dilovası'nda Çalışmalar Aralıksız Devam Ediyor

01 Ocak 2024 Pazartesi 14:02

 

Dilovası Belediyesi’nin ilçe genelinde devam ettirdiği üst yapı çalışmaları Mimar Sinan Mahallesi’nde asfalt, parke ve bordür çalışması 531, 533/1, 532/1, 532/2, 533, 534/1, 534, 535, 536, 537, 537/1, 539/1, 539, 539/2, 539/3, 539/5, 539/4, 539/8, 539/7, 539/6, 555, 554, 553, 550, 525, 532 sokaklarda devam ediyor.  Şu ana kadar yaklaşık 5800 m2 parke ve 7300 m bordür döşenirken 9200 ton ise asfalt kullanıldı.  

 

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR 

Kentteki sorunlarının çözümü için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. Dilovası halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizi daha güzel görünüme kavuşturmak için başlattığımız üst yapı çalışmaları da durmaksızın tüm mahallelerimizde devam edecektir” dedi. 

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