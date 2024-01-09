KOBİ’LERİN BANKALARA BORCU SON 1 YILDA 1 TRİLYON LİRA ARTTI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, KOBİ’lerin bankalara olan borçlarının son 1 yılda 1 Trilyon Lira arttığını belirtti. Mevcut borç stokunun çevrilemez duruma geldiğini belirten Çiler, “293 binden fazla KOBİ’nin borcu takibe düşmüş durumda” açıklaması yaptı.





TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, BDDK’nın bankacılık sektörüne ilişkin verilerinden yapılan hesaplamalara göre KOBİ’lerin borçlarına ilişkin açıklama yaptı. BDDK’nın bankacılık sektörüne ilişkin verilerinden yapılan hesaplamalara göre son 1 yılda KOBİ’lerin borcunun 1 Trilyon Lira arttığını belirten Çiler, “ 2022 yılı sonunda 2 Trilyon 87 Milyar 84 Milyon liradan 2023 yılı Kasım ayı itibariyle 3 Trilyon 183 Milyar 162 Milyon liraya yükseldi. Son bir yılda yarıya artan bu borç aslında piyasada kaynak sıkıntısı olduğunu gösteriyor. KOBİ’lerin borcu son 1 yılda 1 Trilyon liradan fazla artmıştır” dedi.

Borcu takibe düşen KOBİ sayısı hakkında da açıklama yapan Çiler, “Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 293 binin üzerinde. Yüksek enflasyon ve maliyet ortamında KOBİ’lerin borçlarını ödeyebilmesi için tedbirler alınması gerekiyor. Ekonominin temel direklerinden birisi KOBİ’lerdir” dedi.

Bu 1 yıllık dönemde bankaların karlarını yüzde 37 arttırdığını vurgulayan Çiler, “Bankalar son 1 yılda net karlarını yüzde 37 arttırarak 146 milyar liradan fazla kar elde ettiler. Vatandaşlarımız geçim sıkıntısını en derin şekilde hissederken bankalar en karlı dönemini yaşıyor” dedi.