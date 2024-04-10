banner1008
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve bu ilgiden dolayı araç park yoğunluğunun yaşandığı Kartepe Teleferik bölgesine Büyükşehir 598 araçlık otopark inşa ediyor

Teleferik otoparkı için ilk temel betonu atıldı

10 Nisan 2024 Çarşamba 11:17

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kış turizminin merkezinde inşa edilen Kartepe Teleferik için şimdi de Büyükşehir tarafından otopark inşa ediliyor. Hafriyat kazısı yapılan ve temel betonu atılan otoparkın tamamlanması ile bölgede oluşan trafik ve araç park yoğunluğunun giderilmesi hedefleniyor.

 

598 ARAÇLIK OTOPARK

Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı bir otopark inşa ediliyor. 3 adet yaya asansörünün bulunacağı otopark, 365 günde inşa edilecek. Toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 adet engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
“Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir” “Ramazan Bayramı, Müslümanlığın bir nişanesidir”
Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı
Hamileliğin İlk Ayında Bunlara Mutlaka Dikkat Edin Hamileliğin İlk Ayında Bunlara Mutlaka Dikkat Edin
Kocaeli Sandık Başında Kocaeli Sandık Başında
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Çiftçi’den Ramazan Bayramı mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam...

Haberi Oku