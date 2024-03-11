Trendyol 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Tuzlaspor: 2

Trendyol 1.Lig 'in 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Kharaishvili’nin sol alt köşeye çektiği sert şutta kaleci Kurtuluş parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Kocaelispor atağında Amaral’ın pasında topla buluşan Candeias ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı kurtardı.

46. dakikada Amaral’ın pasında top kısa düştü. Topun kaptırılmasının ardından Bangoura, altıpastan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

61.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Amaral'ın sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada Tuzlaspor atağında Atila’nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Feridun Daldaş penaltı noktasını işaret etti. Ardından VAR uyarısıyla yapılan inceleme sonrası pozisyonu izleyen Daldaş, penaltının kullanılmasını istedi.

76. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Streli Mamba kalecinin soluna çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+6 Kocaelispor’da Beridze yerdeki rakibine yumruk attığı gerekçesiyle maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Kararın ardından VAR’a giden orta hakem incelemesinin ardından Beridze’nin kırmızı kartını iptal ederek rengini sarıya çevirdi, kırmızı kartı ise Skhirtladze’ye gösterdi.

Hakemler: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit Söyler

Kocaelispor: Harun Tekin, Yusuf Abdioğlu (Giorgi Beridze dk. 57), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Daniel Joao Santos Candeias (Onil Christian Kouakou dk. 84), Josip Vukovic (Ramil Sheidaev dk. 84), Giorgi Kharaishvili (Yusuf Cihat Çelik dk. 36), Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral, Barış Alıcı (Mehmet Yılmaz dk. 57), Davit Skhirtladze

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Haşim Arda Sarman, Cem Ekinci, Tuncer Duhan Aksu, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Zahit Çınar (Samet Asatekin dk. 66), Gökhan Akkan, Bakhtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Mahamadou Ba (Muhammed Akarslan dk. 81), Hikmet Çiftçi, Mel William Togui, Sekou Tidiany Bangoura (Philip Gameli Awuku dk. 86), Mehmet Coşkun (Luka Stankovski dk. 66), Streli Mamba (Sadık Baş dk. 86)

Yedekler: Emre Koyuncu, Hurşit Görkem Demiryürek, Ahmethan Köse, Arvydas Novikovas, Bekir Alper Taşdemir

Teknik Sorumlu: Andaç Gürkan Kocabıyık

Goller: Joao Pedro Reis Amaral (dk. 61) (Kocaelispor), Sekou Tidiany Bangoura (dk.46), Streli Mamba (dk.76 pen.) (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Davit Skhirtladze (dk. 90+6) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Giorgi Kharaishvili, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Joao Pedro Reis Amaral, Giorgi Beridze (Kocaelispor), Mahamadou Ba, Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor)

İHA