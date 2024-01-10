Yahya Kaptan Vefatının 104. Yılında Dualarla Anıldı

Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan programda; Araştırmacı, Yazar İsmail Kahraman günün anlam ve önemine ilişkin bir sunum yaptı.

DİLOVASI, SANAYİ, TARİH VE KÜLTÜR KENTİDİR

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda misafirlere hitap eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Dilovası; sanayi, tarih ve kültür kentidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kahramanımız Yahya Kaptan’ın cesareti ve vatanseverliğine Nutuk’un da 15 sayfa yer vermiştir. Böyle büyük bir değerin kabrinin ilçemizde yer alması bizler için iftihar meselesidir. Dilovası Belediyesi olarak; geçtiğimiz günlerde anıtı yenileyerek milli kahramanımıza vefamızı göstermek istedik.

GENÇLERİMİZE MİLLİ ŞUURU AŞILAMALIYIZ

Tarihimizi önemsiyoruz. Gençlerimize milli şuurun aşılanması, geçmişte kazanılan büyük zaferleri, kahramanlıkları yeni nesillerimize aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihi mahallemiz; Tavşancılımızda ki tarihi evlerimizi restore ederek geçmişimize sahip çıkıyor, tarihimizi Tavşancıl’da yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu çalışmalar kolay yapılmıyor. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, kaymakamımıza, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’na yakışır minvalde ilçemizi ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz” dedi.

TÜRKİYE YERYÜZÜNÜN UMUDUDUR

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşma da; “Anadolu bizim sevdamızdır. Türkiye bizim vatanımızdır. Yeryüzünün umududur Türkiye. Medeniyetimizin hizmetkarı olan bu aziz millet; tarihte güçlü olduğunda insanlık mutluydu. Bugün burada rahmetle andığımız değerimiz aslında Balkanların çocuğuydu. Ama kalbe dokunduğunda burası için canını vermiş. Osmanlı milli istihbaratında görev almış ve alanında birçok başarılara imza atmış, kahramanlıklar sergilemiştir. Her kim bu coğrafyanın bize yurt olması için canını vermişse, Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize de rahmet eylesin. 85 milyon halkımızın tamamının söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda her birimiz vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Bu kahraman halkımız bu aziz milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Bu millete hizmet etmek büyük onurdur. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin yarınları bu günlerde daha güzel ve daha güçlü olacaktır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyılla birlikte Türkiye daha güzel işlere imza atacak bir Türkiye olacaktır” dedi.

BİN YILDIR BİR YOLUMUZ VAR

Tarihimizi doğru okumanın ve anlamanın önemine vurgu yapan Vali Yavuz konuşmasında; “Öncelikle Şehidimiz Yahya Kaptan’ı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanı cennet olsun. Bizim 1071’de başlayan diriliş ve kıyamımız bize bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetti. Bin yıldır bir yolumuz var ve bu yoldan gitmeyi hedefliyoruz. Yahya Kaptan’ı okuyalım ve doğru bir şekilde anlayalım. Tarihimize o kadar yabancılaştık ki biz tarihimizin artık ne olduğunun bile farkında değiliz. Bu toplum etnik kavramlarla yaşamaz, değerleriyle yaşar. Batı menfaati ve çıkarı bilir, biz değerleri biliriz. Çıkar odaklı ilişkiler kurmayız; duygumuzla, vicdanımızla hareket ederiz. O yüzden de bizi akıl dışı bulabilirsiniz ama bizim yaptığımız …



















