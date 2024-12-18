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26 bin kap sıcak yemek, hanelere ulaştırıldı

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları sıcak yemekle buluşturan Çayırova Belediyesi’nin bu çalışması takdir topluyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 26 binden fazla kap sıcak yemeği belirlenen adreslere teslim etti.

26 bin kap sıcak yemek, hanelere ulaştırıldı

18 Aralık 2024 Çarşamba 18:04

 Sosyal belediyecilik alanında bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçiren ve bu doğrultuda örnek işlerin altına imza atan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olmayı sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hizmetlerden olan sıcak yemek dağıtımı da düzenli olarak devam ediyor. İlçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler, belirlenen adreslere düzenli olarak yemek götürüyor. Yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yemekler özenle hazırlanıyor. Günlük olarak hazırlanan üç çeşit yemek, ilçede tespit edilen ailelere Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafınca ulaştırılıyor. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, sıcak yemek hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.

 

26 BİN KAP SICAK YEMEK

Düzenli olarak devam eden sıcak yemek dağıtımı kapsamında yıl boyunca çok sayıda haneye, yemek yardımı sağlanmış oluyor. Tespit edilen ihtiyaç sahibi hanelere giden sıcak yemekler, özenle hazırlanarak ailelere ulaştırılıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda günlük 73 kap sıcak yemeği hanelere teslim eden Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 26 binden fazla kap sıcak yemeği belirlenen adreslere ulaştırdı. 

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