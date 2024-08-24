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59. Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım oldu

Serdar Yıldırım üst üste ikinci kez başpehlivan oldu

59. Akbalık Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım oldu

24 Ağustos 2024 Cumartesi 22:01

   
 
 Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 59. kez düzenlenen Akbalık Yağlı Güreşleri'nin finalinde; Serdar Yıldırım, Yunus Emre Yaman'ı yenerek başpehlivan oldu.   
  1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 57.'su düzenlenen Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 20'i başpehlivan olmak üzere toplam 600 pehlivan er meydanında 14 kategoride mücadele etti. Birçok önemli pehlivanın da yer aldığı güreşlerde sporcular, başpehlivanlık için ter döktü. Final mücadelesinde Serdar Yıldırım, rakibi Yunus Emre Yaman'ı yenerek 59. Akbalık Yağlı Güreş Başpehlivanı oldu. Başpehlivan Yıldırım iki kez üst üste başpehlivan olmanın gururunu yaşadı. Programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri, dereceye giren güreşçilere madalya ve kupalarını verdi. Başpehlivan Yıldırım, altın kemeri AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Akbalık Güreş Ağası Ramazan Yorulmaz'ın elinden aldı. 
  Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Hayırlısı ile kazasız, belasız 59. Akyazı Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri'nin sonuna geldik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her sene üzerine koyarak, geliştirerek devam ediyoruz” dedi. 
                                       


İHA
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