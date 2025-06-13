7/24 hizmete gençlerden tam not

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana sadece Çayırovalı öğrencilerin değil bölgedeki kitapseverlerin ve sınava hazırlanan gençlerin de uğrak noktası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, yaklaşan YKS öncesinde gençlere 7 gün 24 saat esasıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Sınava hazırlanan öğrenciler, kütüphanelerin ferah, güzel ve sessiz ortamları ile geniş kaynak imkanıyla rahat bir şekilde son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. YKS’ye kısa bir süre kala hazırlıklarına Çayırova Belediyesi’nin kitap kahvelerinde devam eden gençler, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletiyor.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Çayırova Anadolu Lisesi öğrencisi olan Zeynep Duru, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Burada güzel bir çalışma ortamımız var, 7/24 açık olması da bizim için ekstra bir avantaj. Evimize yakın ve burada istediğimiz saate kadar ders çalışabiliyoruz, kısıtlanmış hissetmiyoruz kendimizi. Ayrıca yan tarafta kitap kafe olması da ayrı bir avantaj bizim için. Uygun fiyatlar var, arkadaşlarımızla vakit geçirmek istediğimizde orayı kullanıyoruz ve ayrıca zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bize böyle bir çalışma ortamı hazırladı. Bunun dışında da gençler için birçok çalışma hazırladı ve bizim üzerimizde emeği çok büyük” diye konuştu.

“MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR”

Melisa Ataman ise, “Buranın ortamı, çalışanları ve hizmet kalitesi çok samimi. Kafenin olması da bizim için büyük imkan. Erkenden gelip istediğimiz saate kadar çalışabiliyoruz. İnternete erişim imkanımız da var” açıklamasında bulundu. Son virajda sınava Akse Kitap Kahve’de hazırlandığını belirten Furkan Atalay, “Son bir aydır sürekli geliyorum ve buranın olması büyük bir avantaj bizim için. Ortamın güzel olması benim çalışma hevesimi artırdı. Arkadaşlarımı gördükçe çalışma hevesimiz ve motivasyonumuz da artıyor. Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye burada bize sunduğu bu imkandan ötürü çok teşekkür ederiz” dedi.

“ÇOK NEZİH BİR ÇALIŞMA ORTAMI VAR”

Üniversite sınavına yeniden hazırlanan ve bunun için de Çayırova Belediyesi’nin kütüphanelerini tercih eden Kerem Acun, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Burada çok güzel ve çok nezih bir çalışma ortamı var. Her türlü imkana sahibiz, 7/24 açık olması da son derece iyi oldu bizim için. Çalışanlarımızın hepsi çok güler yüzlü, herkes işini severek yapıyor ve bizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Bu yüzden de biz öğrenciler olarak burada çok mutluyuz.”



(Ömer İLGEÇ)