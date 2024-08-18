Adana'da mühendislik öğrencilerinden uluslararası başarı

Adana'da büyük bir bölümünü mühendislik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 1.5 Adana Hidromobil Takımı, Kocaeli'nde gerçekleştirilen ve elektrikli araçların yarıştığı TEKNOFEST kategorisinde önemli bir başarı elde etti. TEKNOFEST çerçevesinde 12-17 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Adana'yı temsil eden 1.5 Adana takımı, Hidromobil Kategorisi'nde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Şampiyonluk sevincini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 1.5 Adana Takımı, "2-6 Ekim'de TEKNOFEST Adana'da görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

İHA