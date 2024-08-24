Ağaçlık alanda çıkan yangında itfaiye eri kaplumbağayı yanmaktan böyle kurtardı





Yangın, Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda başladı. Mangal közünden çıktığı düşünülen yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Beyaz dumanların gökyüzünü kapladığı yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Yalova Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, GESOTİM, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 53 personel, 22 arazöz ile su tankeri yangına müdahale etti. Ekiplerin bir saatlik çalışması neticesinde alevler yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü. 15 dönümlük alan küle dönerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme başlattı.

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi personeli Alperen Gülezer alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı. Gülezer, kaplumbağayı suyla serinletti. Polis yangına ilişkin inceleme başlattı.

İHA