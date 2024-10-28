AK Genç Darıca’da, Mehmet Arslan ile yola devam!

AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan, güven tazeledi. Arslan, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanlığının kararı ile yeniden AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı adayı olarak gösterildi. Mehmet Arslan’ı açıklayan AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, “Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığımızın tensipleri ile Darıca’mız için mevcut başkanımız Mehmet Arslan, Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkan adayımız olarak belirlenmiştir. Darıcamız için hayırlara vesile olsun. durmak yok, yola devam” dedi.

Güven tazeleyen Başkan Mehmet Arslan, “Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat başkanlığımızın tensipleri, İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Çağatay Çağlayan’ın olurlarıyla Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak yeniden aday gösterilmiş bulunmaktayım. Rabbim birlik ve beraberlik içinde Darıca’mız için, daha güzel yarınlarımız için tüm gücümüzle çalışacağız. İlçemize, partimize ve Darıca gençliğine hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ARSLAN’DAN DAVET VAR

Darıcalı gençleri partiye üye olmaya da davet eden Başkan Arslan, “Kıymetli genç kardeşlerim; Darıca İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelikleri için başvuru sürecimiz başladı. Yeni dönemde bizimle birlikte çalışmak isteyen, görev almak isteyen tüm genç kardeşlerimizi AK ailemize davet ediyoruz. Bu kutlu davada seni de aramızda görmek istiyor, bu yolu hep beraber yürümek için sabırsızlanıyoruz. Başvurmak için: başvuru.akgenclik.org.tr adresinden ailemize katılabilirsiniz” dedi.

“PARTİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Başkan Arslan’ı bu zamana kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek yeni döneminin de hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar açıklamasında; “Güven tazeleyerek Genel merkez Gençlik Kollarımız tarafından yeniden, AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanlık görevine devam eden kıymetli Başkanımız Mehmet Arslan’a başarılar diliyorum. Gönüllerin şehri Darıca’mız ve AK Partimiz için hayırlı olsun. Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte omuz omuza vererek AK davamız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.