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Asude Teras Cafe & Restaurant Hizmete Açıldı

Dilovası Belediyesi’nin sosyal yaşamı canlandırmak ve vatandaşlara kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar sunmak amacıyla hayata geçirdiği Asude Teras Cafe & Restaurant, hizmete açıldı.

Asude Teras Cafe & Restaurant Hizmete Açıldı

10 Temmuz 2025 Perşembe 09:43

 Diliskelesi Mahallesi, Yılport Lisesi yanında konumlanan Asude Teras; modern mimarisi, ferah yapısı ve zengin menüsüyle vatandaşların yeni buluşma noktası. Ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, gençlerin keyifle zaman ayırabileceği bu tesis, sıcak atmosferiyle hizmete başladı.
Lezzet, Konfor ve Keyif Bir Arada
Taş fırından çıkan nefis pizzalar, özel tariflerle hazırlanan makarnalar, taptaze kahveler ve enfes tatlılar… Asude Teras, her damak zevkine hitap eden menüsüyle fark yaratıyor. Şık dekorasyonu ve manzaralı terasıyla da dikkat çeken tesis, Dilovası halkına hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor.
Başkan Ömeroğlu: “Sosyal yaşamı güçlendirmeye devam edeceğiz”
Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, şunları söyledi:
“Asude Teras, sadece bir kafe ya da restoran değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir araya gelerek güzel anılar biriktirebileceği, sosyal bağlarını güçlendireceği bir yaşam alanıdır. Bu şehir hepimizin. Daha yaşanabilir, daha mutlu bir Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz.”
Asude Teras Cafe & Restaurant, tüm vatandaşlara kapılarını açtı.

(Erkan ERENLER)
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