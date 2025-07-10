Asude Teras Cafe & Restaurant Hizmete Açıldı

Diliskelesi Mahallesi, Yılport Lisesi yanında konumlanan Asude Teras; modern mimarisi, ferah yapısı ve zengin menüsüyle vatandaşların yeni buluşma noktası. Ailelerin huzurla vakit geçirebileceği, gençlerin keyifle zaman ayırabileceği bu tesis, sıcak atmosferiyle hizmete başladı.

Lezzet, Konfor ve Keyif Bir Arada

Taş fırından çıkan nefis pizzalar, özel tariflerle hazırlanan makarnalar, taptaze kahveler ve enfes tatlılar… Asude Teras, her damak zevkine hitap eden menüsüyle fark yaratıyor. Şık dekorasyonu ve manzaralı terasıyla da dikkat çeken tesis, Dilovası halkına hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor.

Başkan Ömeroğlu: “Sosyal yaşamı güçlendirmeye devam edeceğiz”

Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, şunları söyledi:

“Asude Teras, sadece bir kafe ya da restoran değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir araya gelerek güzel anılar biriktirebileceği, sosyal bağlarını güçlendireceği bir yaşam alanıdır. Bu şehir hepimizin. Daha yaşanabilir, daha mutlu bir Dilovası için çalışmaya devam edeceğiz.”