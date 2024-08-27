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Atıcılık sporcularına hediye

Havalı-Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası müsabakalarında Düzce’yi temsil edecekler.

Atıcılık sporcularına hediye

27 Ağustos 2024 Salı 19:11

Atıcılık Havalı Tabanca branşında Türkiye Yıldız A Takım üçüncülüğü, Türkiye Yıldız A Ferdi ikinciliği ile Gençler Bölge birinciliği bulunan Hayrunnisa Gözütok ile Atıcılık havalı tabanca sporcuları Tuğçenur Şar, Zeynep Özcan, Hüma Bahar, Şeymanur Koyuncu ve Antrenörleri Davut Şar, Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti. İl Müdürü İsa Yazıcı, 26 Ağustos -1 Eylül 2024 tarihleri arasında Mersin’in Erdemli Atış Poligonunda düzenlenecek olan ‘’Havalı/Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası‘’ müsabakalarına katılacak olan sporcularımıza hediye takdim ederek başarılar diledi. 
                                  


İHA
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