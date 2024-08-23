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Başiskele Belediyesi hizmet araçları filosunu güçlendiriyor

Başiskele Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet edebilmek adına kendi öz kaynaklarıyla hizmet araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi hizmet araçları filosunu güçlendiriyor

23 Ağustos 2024 Cuma 21:38


  Yerli ve milli olarak üretilen dördüncü nesil yeni K4 serisinden kazıcı yükleyici iş makinesini kendi imkanlarıyla satın alan Başiskele Belediyesi, hem hizmet araç filosunu yeniliyor hem de hizmet araçlarının sayısını artırıyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde belediyenin öz kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması, belediye bütçesinin yine Başiskele halkına hizmet olarak geri dönüyor. Bu kapsamda geçen aylarda 2 çöp kamyonu, 1 çöp taksi ve 1 ekskavatörü bünyesine katarak vatandaşın hizmetine sunan Başiskele Belediyesi, son olarak zorlu coğrafi koşullara ve ağır çalışma şartlarına göre tasarlanan alt ve üst yapı çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlayacak HMK 102S Supra model kazıcı yükleyiciyi vatandaşların hizmetine verecek. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde yeni iş makinesini inceleyerek araç hakkında bilgiler aldı. Daha sonra direksiyon başına geçen Özlü, Başiskelelilerin yeni hizmet aracını test etti. 
  Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Belediyemizin öz kaynaklarıyla, araç filomuza kazandırdığımız araçlarımız ile personelimiz, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha modern araçlarda çalışacak hem de daha hızlı ve verimli şekilde hemşehrilerimize hizmet üretecek. Belediyemiz bünyesine kattığımız her bir hizmet aracı, iş makineleri, ekipmanlar inşallah uzun bir süre halkımıza hizmet edecektir. Başiskele ve hemşehrilerimize  hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. 
                                  


İHA
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