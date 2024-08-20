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Başiskele Sahili'ne yeni mescid

Başiskele Belediyesi, vatandaşların yoğun talepleri üzerine Başiskele Sahili'ne modern mimaride yeni mescid yapmak için çalışmalara başladı.

Başiskele Sahili'ne yeni mescid

20 Ağustos 2024 Salı 20:41

Başiskele Sahili, vatandaşların da yoğun talepleri üzerine modern bir mescide kavuşuyor. Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte ve Restoran yanındaki 220 metrekarelik alanda yapımına başlanan mescid, modern mimaride estetik görünümüyle Başiskele Sahili'ne değer katacak. 150 metrekarelik kapalı alana sahip olacak Başiskele Sahil Mescidi; nezih, temiz ve huzurlu ortamda vatandaşların ibadet yapmasına imkân sunacak. 70 metrekarelik alana 4 kadın wc, 4 erkek wc, kadın şadırvan (3 kişilik), erkek şadırvan (3 kişilik), 1 bebek bakım odası da inşa edilecek. Kentteki her çalışmayı olduğu gibi Başiskele Sahil Mescidi'nde yapılan çalışmayı da yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında yaptığı incelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Başiskele Sahili'mize estetik ve zarif mimariye sahip yeni mescid kazandırıyoruz. Sahilimizin huzur dolu atmosferiyle uyum içinde yükselen bu ibadet mekanı, modern ve geleneksel mimarinin bir birleşimi olarak tasarlandı. Mescidimiz, sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda sahilimizin çehresine değer katan eser olacak. Başiskele'mize hayırlı olmasını diliyor, ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. 
                                 


İHA
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