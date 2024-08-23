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Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli'nin sağlık turizmine büyük katkı sunacak olan Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başiskele Yeniköy Termal Tesisinde çalışmalar sürüyor

23 Ağustos 2024 Cuma 21:44


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele'de projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Başiskele'nin en önemli lokasyonlarından biri olurken, Kocaeli içinse sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. 
 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de başından sonuna kadar takip ettiği ve 2023 yılının ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatlar tamamlandı. Yapının iç kısımlarında ise sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor. 
                           


İHA
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