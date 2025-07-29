Başkan Bıyık çalışmaları yerinde inceledi

Darıca Belediyesi tarafından Ali Arıcan Caddesi’nde Prestijli Cadde projesi kapsamında başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve kısa sürede bitirilmesi için talimat verdi.

Darıca Belediyesi, şehir estetiğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla Ali Arıcan Caddesi’nde “Prestij Cadde Projesi” başlattı. Darıca’nın önemli caddelerinden biri olan Ali Arıcan Caddesi; asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak.

BAŞKAN BIYIK CADDEDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Ali Arıcan Caddesi’ni yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yapılan düzenlemelerle caddeye estetik bir görünüm kazandırmayı ve ulaşım konforunu arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirmek için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için ekiplere talimat veren Başkan Muzaffer Bıyık, altyapı, üstyapı, peyzaj ve aydınlatma gibi birçok unsuru kapsayan prestij cadde uygulanması ile Ali Arıcan Caddesi’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

VATANDAŞ VE ESNAFLA GÖRÜŞTÜ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, incelemeler sırasında çevredeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına duyarlı olduklarını vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızın çehresini değiştirecek ve ilçemize değer katacak çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. Birçok farklı noktada olduğu gibi Ali Arıcan Caddemizin de prestij caddeler arasında yer almasıyla birlikte cadde yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.

CADDE ESTETİK BİR HALE DÖNÜŞECEK

Toplamda 370 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki cadde, proje kapsamında yenilenerek modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar çerçevesinde; 3.300 m² asfalt, 1.500 m² kaldırım döşenecek, 20 adet dekoratif aydınlatma direği ile estetik bir cadde aydınlatması sağlanacak. Asfalt seriminin birinci katı tamamlanırken kaldırım ve aydınlatma çalışmaları ise sürüyor. İkinci kat asfalt seriniyle birlikte caddenin iki hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)