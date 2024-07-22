Başkan Bıyık, canlarla aşurede buluştu

Darıca Cemevi’nde düzenlenen Aşure etkinliğine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte katıldı. Canlarla bir araya gelerek aşure lokmalarını paylaşan Başkan Muzaffer Bıyık, Muharrem ayının birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diledi.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Cemevi’nde sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, birlik beraberlik mesajları vererek “Darıca’mızda hiç kimseyi ötekileştirmeden beraberce çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muharrem Ayı birliğimize, beraberliğimize, dostluğumuza, dayanışmamıza ve kaynaşmamıza vesile olsun inşallah. Alevi vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz. Tutulan oruçlar ve paylaşılan aşuremiz Hak katında kabul olsun” diye konuştu.