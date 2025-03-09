BAŞKAN BIYIK GENÇLERE KENDİ ELLERİYLE MENEMEN YAPTI

Darıca’da yaşayan bir grup genç sosyal medya üzerinden ‘Başkanın ekmekler sizden menemen bizden sahura bekleriz’ diyerek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı sahura davet etti. Başkan Muzaffer Bıyık da ‘Ekmek benim işim, menemende de fena değilimdir’ diyerek teklifi kabul etti ve kendi elleriyle menemen yapıp gençlerle birlikte sahur yaptı.

Her fırsatta Darıcalılarla iç içe olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ramazan ayında da vatandaşların arasında olmaya özen gösteriyor. Her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla teravih namazını kılan ve teravih sonrası mahalle sakinlerine geleneksel ramazan şerbeti ikram eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geç saatlere kadar çay sohbetlerine de katılarak ramazanın bereketini vatandaşlarla paylaşıyor.

SOSYAL MEDYADAN SAHURA DAVET EDEN GENÇLERİ KIRMADI

Yoğun programı arasında kendisine sosyal medyadan ulaşan ve sahura davet eden gençleri de geri çevirmeyen Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle birlikte samimi bir ortamda sahur yaptı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Batuhan Türkan ve arkadaşları sosyal medyadan Başkan Muzaffer Bıyık’a “Başkanın ekmekler sizden menemen bizden sahura bekleriz” mesajı atarak sahura davet ettiler. Başkan Muzaffer Bıyık da gençlere cevap yazdı ve “Ekmek benim işim, menemende de fena değilimdir” diyerek daveti kabul edip gençlerin sahur sofrasına konuk oldu.

MENEMEN SOĞANLI MI OLUR SOĞANSIZ MI?

Fırından pideleri alarak gençlerin evine giden Başkan Muzaffer Bıyık, kendi elleriyle menemen yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gençlerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, zaman zaman espriler de yaparak gençlerle keyifli bir zaman geçirdi. Esprili bir şekilde gençlere “Menemen soğanlı mı olsun soğansız mı?” şeklinde soran ve gençlerin soğanlı olsun tercihine kendisi de soğanlı tercih ettiğini söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, sahurda gençlerle çay sohbeti de yaparak taleplerini dinledi. Misafirperverlikleri için gençlere teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman gençlerle bir arada olmaya devam edeceğini söyledi. Gençler de kendilerini kırmayarak davetlerini kabul eden Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyareti ve ilgisi için teşekkür ettiler.

(Ömer İLGEÇ)