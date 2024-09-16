Başkan Bıyık, haftaya öğrencilerle başlamaya devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi okullarda düzenlenen bayrak törenine katılım sağlamaya devam ediyor. Haftanın ilk gününe öğrencilerle başlamayı geleneksel hale getiren Başkan Muzaffer Bıyık, bu hafta Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Başkan Muzaffer Bıyık, ardından öğrencilerle hasbihal ederek iyi dersler temennisinde bulundu.

GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ

Öğrencilere seslenen ve selamlama konuşması yapan Başkan Muzaffer Bıyık, gençleri önemsediklerini ifade ederek “Siz kıymetli gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatısınız. Ülkemizi daha güzel yarınlara sizler taşıyacaksınız. İleride bayrağı bizlerden devralarak daha yukarı taşıyacağınıza inanıyorum. Bu nedenle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için bizler de üzerimize ne düşüyorsa her zaman olduğu gibi hazırız. Gençleri önemsiyor ve her zaman destek olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Öğrencileri sınıflara uğurlayan ve iyi dersler temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Okulun ihtiyaçları ve beklentileri hakkında bilgiler alan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak ilçedeki her okulun ihtiyaçları ile yakından ilgilendiklerini ve eğitimin daha başarılı olması için çalıştıklarını söyledi. Yeni eğitim öğretim döneminin eğitim camiasına hayırlı olmasını da dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, işbirliği ve uyum içerisinde Darıca’nın eğitim çıtasını hep birlikte yukarı taşımak için çalıştıklarını söyledi.