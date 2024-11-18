Başkan Bıyık, kadınlar yüzme havuzunu inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlar yüzme havuzu ve spor salonunu yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 7’den 70’e herkesin sporla buluşması için spora ve tesisleşmeye önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, özellikle kadınların daha fazla sporla buluşması için her türlü imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Kadınlar havuzu ve spor salonunun daha işlevsel hale gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, talep ve önerileri de not aldı.



İMKANLARIMIZI KADINLAR İÇİN SEFERBER ETTİK

Darıca’da her yaştan toplumun bütün kesimlerine yönelik projelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, kadınlara ise özellikle pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Kadınların daha fazla sporla buluşması için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “İlçemize bir yandan modern spor kompleksleri kazandırırken bir yandan da özellikle kadınların daha fazla sporla buluşması için çalışmalar yapıyoruz. Tesislerimizi kadınların kullanımına uygun hale getiriyoruz. Kadınlar yüzme havuzu ve spor salonu ile kadınların fiziksel ve ruhsal açıdan daha zinde olmaları için uzman ekiplerimiz destek veriyor. Sporun yanı sıra diyetisyen ve sağlıklı yaşam koçlarımızla her türlü imkanlarımızı kadınlar için seferber etmiş durumdayız” diye konuştu.