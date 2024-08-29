Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos mesajı

ZAFER COŞKUSUNU HEP BERABER YAŞIYORUZ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla mazimizden aldığımız güçle, daha güçlü bir gelecek inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük zaferin en önemli yanı, Türk milletinin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda neler yapabileceğini göstermesi açısından önemidir. Aziz milletimiz, bu zaferle, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, bütün dünyaya ispatlamıştır. Milletimizin azim ve kararlılığı bugün de sarsılmaz bir şekilde aynı inançla devam etmektedir. Türk Milleti'nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 102. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”