Başkan Bıyık’tan 30 Ağustos mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 30 Ağustos’un yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Yunanlıların İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile artık esaret bitmiştir. Vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti, Hürriyet ve Bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da canlarını vatan için, bayrak için feda eden kahramanlarımız vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Millî Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

ZAFER COŞKUSUNU HEP BERABER YAŞIYORUZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla mazimizden aldığımız güçle, daha güçlü bir gelecek inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük zaferin en önemli yanı, Türk milletinin azim ve iradesinin şartlar ne olursa olsun, varlığı ve birliği söz konusu olduğunda neler yapabileceğini göstermesi açısından önemidir. Aziz milletimiz, bu zaferle, özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini, bütün dünyaya ispatlamıştır. Milletimizin azim ve kararlılığı bugün de sarsılmaz bir şekilde aynı inançla devam etmektedir. Türk Milleti'nin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferinin 102. yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”