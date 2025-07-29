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Başkan Bıyık’tan Hacdan dönen Darıcalılara hayırlı olsun ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Darıcalı vatandaşları ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan Hacdan dönen Darıcalılara hayırlı olsun ziyareti

29 Temmuz 2025 Salı 11:56

 Her fırsatta vatandaşların içinde olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Hasta ve yaşlı ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren vatandaşları da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunuyor. Kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getirerek evlerine dönen Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Rabbim dualarınızı kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin. Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin inşallah” dedi.

BIYIK: “ALLAH HERKESE NASİP ETSİN”

Darıcalı hacıları evlerinde ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, hacılarla sohbet edip kutsal topraklardaki anılarını dinledi. Hacıları tebrik eden Başkan Bıyık, “Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin. Hac vazifesi dinimizin en önemli şartlarından biridir. Gücü yeten herkesin kutsal topraklara gitmesi gerekiyor. Ne mutlu ki bizlere Hac’dan dönen hacılarımızı ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını alıyoruz. Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin inşallah” diye konuştu. Darıcalı vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.

(Ömer İLGEÇ)

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