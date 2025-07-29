Başkan Bıyık’tan Hacdan dönen Darıcalılara hayırlı olsun ziyareti

BIYIK: “ALLAH HERKESE NASİP ETSİN”
Darıcalı hacıları evlerinde ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, hacılarla sohbet edip kutsal topraklardaki anılarını dinledi. Hacıları tebrik eden Başkan Bıyık, “Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin. Hac vazifesi dinimizin en önemli şartlarından biridir. Gücü yeten herkesin kutsal topraklara gitmesi gerekiyor. Ne mutlu ki bizlere Hac’dan dönen hacılarımızı ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını alıyoruz. Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin inşallah” diye konuştu. Darıcalı vatandaşlar da kendilerini yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olan Başkan Muzaffer Bıyık’a nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler.
(Ömer İLGEÇ)