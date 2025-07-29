Kaymakam Yaşar Dönmez de nazik ziyareti için Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, Darıca’ya hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçenin her alanda gelişmesi adına kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Bıyık’tan Kaymakam Dönmez’e hayırlı olsun ziyareti
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye yeni atanan Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı iyi dilekler sunulurken Darıca’nın gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.
Kaymakam Yaşar Dönmez de nazik ziyareti için Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, Darıca’ya hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçenin her alanda gelişmesi adına kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.