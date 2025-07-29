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Başkan Bıyık’tan Kaymakam Dönmez’e hayırlı olsun ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye yeni atanan Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı iyi dilekler sunulurken Darıca’nın gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Başkan Bıyık'tan Kaymakam Dönmez'e hayırlı olsun ziyareti

29 Temmuz 2025 Salı 09:38

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçeye yeni atanarak görevine başlayan Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni görevine başlayan Kaymakam Dönmez’e başarılar dileyen Başkan Bıyık, ilçenin gelişmesi adına tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sırasında Darıca’nın mevcut durumu ve devam eden projeler hakkında da karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Misafirperverliği için Kaymakam Dönmez’e teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Yaşar Dönmez de nazik ziyareti için Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, Darıca’ya hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçenin her alanda gelişmesi adına kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

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