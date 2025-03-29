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Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınlayarak Darıcalıların ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutladı. Hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca ailesi olarak dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirecek, bayram coşkusunu birbirimizle yürekten paylaşacağız” dedi.

Başkan Bıyık'tan Ramazan Bayramı mesajı

29 Mart 2025 Cumartesi 14:18

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan Bayramı için bir mesaj yayımladı. Bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirten ve hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Büyük bir manevi huzurla, kardeşlik duygularıyla geçirdiğimiz rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ı uğurlamanın ve bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Ramazan ayının manevi ikliminin bir yansıması olan Ramazan Bayramı boyunca her zamanki gibi büyüklerimizi ziyaret edelim, varsa küskünleri barıştıralım, küçükleri sevindirelim ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatalım.

DARICA AİLESİ OLARAK BAYRAM COŞKUSUNU PAYLAŞACAĞIZ

Bayram sevincimiz, bayram coşkumuz, acılara, üzüntülere dönüşmesin. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli değildir. Aşırı hızdan uzak duralım ve bayramda trafik kurallarına uyalım. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Nöbetçi ekiplerimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Her bayram sürecinde olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da Darıca ailesi olarak dostluğumuzu ve kardeşliğimizi pekiştirecek, bayram coşkusunu birbirimizle yürekten paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve İslam coğrafyasına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızı bayramın birinci günü saat 10.30’da Çınaraltı Meydanı’nda gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.”

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