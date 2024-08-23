Başkan Büyükakın: Bu şehrin gençleri başaracaktır, bundan hiç şüphem yok

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Genç İş İnsanları Derneği (İZGİAD) Başkanı Kerem Oğuz ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak genç girişimcilerle Kocaeli’nin ticari faaliyetleri, endüstriyel üretim ve ihracat potansiyeli üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Kandıra İş İnsanları Derneği Başkanı Erdoğan Günay ve bölgedeki girişimcilerle de bir araya gelen Başkan Büyükakın, kırsal kalkınma, organik tarım ve hayvancılık üzerine belediyenin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti. Bu görüşmede yapay zekanın girişimcilik dünyasına getirdiği yenilikler de ele alındı.

“KOCAELİ'NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ DAHA DA ARTIRACAK”

Toplantı sırasında Başkan Büyükakın, gençlerin girişimcilik ve katma değer yaratan iş modelleri geliştirme konusundaki başarılarının Kocaeli’nin ticari geleceği için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. "Bu şehrin gençleri başaracaktır, bundan hiç şüphem yok” diyen Başkan Büyükakın, “Girişimcilik ve inovasyon, Kocaeli'nin üretim gücünü daha da artıracak. Gençlerimizin endüstriyel üretim ve ihracat gibi konularda daha fazla yer almasını desteklememiz gerekiyor. Kocaeli, sanayi ve ticaret açısından büyük bir potansiyele sahip ve genç girişimcilerimiz bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceklerdir" dedi.

“YAPAY ZEKA GİRİŞİMCİLİK DÜNYASINDA DEVRİM YARATACAK”

Başkan Büyükakın, özellikle yapay zekanın girişimcilik dünyasında devrim yaratacağına dikkat çekti. "Yapay zeka teknolojileri, iş dünyasında yepyeni fırsatlar doğuruyor. Bu alanda yapılan yenilikler, sadece üretim süreçlerini değil, iş modellerini de kökten değiştirecek. Genç girişimcilerimizin bu yeni teknolojilere hızla adapte olması, onları küresel ölçekte rekabet edebilecek konuma getirecektir. Yapay zeka sayesinde, üretim verimliliği artarken, kişiselleştirilmiş hizmetler sunma kapasitesi de genişleyecek. Bu değişimle birlikte, yeni meslekler ortaya çıkacak, veri analistleri, yapay zeka mühendisleri ve dijital stratejistler gibi alanlarda büyük bir ihtiyaç doğacak" şeklinde konuştu.

“İNOVATİF YAKLAŞIMLARLA ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAKLAR”

Sivil toplum kuruluşlarının ve genç iş insanlarının ticari hayata getirdiği dinamizmin önemine de değinen Başkan Büyükakın, sivil ağların güçlenmesiyle şehirdeki ekonomik faaliyetlerin de geliştiğini ifade etti. Başkan Büyükakın, "Sivil ağlar ne kadar güçlü olursa, ticaret ve sanayi de o kadar hızlı gelişir. Gençlerimiz için doğru rol modeller yaratmalı ve onları yeni iş modelleriyle tanıştırmalıyız. Yapay zeka gibi teknolojilere hakim olan gençlerimiz, yeni ekonomi modelleri ve inovatif yaklaşımlarla şehrimize ve ülkemize değer katacaklar" şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Kocaeli’de uyguladıkları kırsal kalkınma projeleri hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Büyükakın, organik tarım ve hayvancılık konularında üreticilere verilen desteğin önemini vurguladı. "Kocaeli, organik tarım ve kırsal kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde çiftçilik ve hayvancılık yapan üreticilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Bu destekler, kırsal bölgelerdeki üretimin artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için kritik öneme sahiptir. Yerel üreticilerimizin organik başta olmak üzere piyasanın beklediği ürünleri üretmesini teşvik ediyor ve bu ürünlerin pazara ulaşması içinde katkı sunuyoruz" dedi.

“KOCAELİ'Yİ DAHA DA İLERİ TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Büyükakın, genç girişimciler ve üreticilerle işbirliği içinde çalışarak Kocaeli’nin kalkınma hedeflerine daha hızlı ulaşacağını belirtti. Özellikle kırsal kesimde yaşayan gençleri ve girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu şehirde yaşayan herkesin kalkınmadan pay almasını sağlayacağız. Gençlerimiz, çiftçilerimiz ve iş insanlarımızla el ele vererek Kocaeli'yi daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Yapay zeka ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlarla birlikte, Kocaeli'nin gelecekte hem tarımda hem de sanayide sürdürülebilir bir gelişim sağlayacağına inandığını belirten Başkan Büyükakın, "Girişimcilerimiz, bu yeni teknolojileri kullanarak, tarımda verimliliği artırmak ve sanayi üretiminde inovasyon sağlamak için daha fazla fırsat bulacaklar. Bu süreçte belediye olarak desteğimiz her zaman devam edecek" dedi.