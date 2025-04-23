BAŞKAN BÜYÜKGÖZ 41 GENÇ'İ AĞIRLADI Gebze Belediyesi’nin gençlik projesi 41 Genç’in 10. dönem katılımcı gençleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e konuk oldu.

23 Nisan 2025 Çarşamba 10:08