Başkan Büyükgöz’e ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ateş de eşlik etti. Mahalle sakinleriyle tek tek sohbet eden heyet, vatandaşların gündeme dair sorularını da yanıtladı.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Büyükgöz Beylikbağını Ziyaret Etti
Beylikbağı Mahallesi'ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleriyle samimi bir çay sohbetinde bir araya geldi.
Başkan Büyükgöz’e ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ateş de eşlik etti. Mahalle sakinleriyle tek tek sohbet eden heyet, vatandaşların gündeme dair sorularını da yanıtladı.