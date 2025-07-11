Başkan Büyükgöz Beylikbağını Ziyaret Etti

Beylikbağı Mahallesi'ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle sakinleriyle samimi bir çay sohbetinde bir araya geldi.

Sıcak ve içten bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Mahalle halkının gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Büyükgöz, Gebze'nin her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Büyükgöz ayrıca Sarı Cami karşısına yapılan parkta incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükgöz’e ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ateş de eşlik etti. Mahalle sakinleriyle tek tek sohbet eden heyet, vatandaşların gündeme dair sorularını da yanıtladı.



(Ömer İLGEÇ)