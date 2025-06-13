Başkan Büyükgöz'den Mahalle Muhtarlarına Ziyaret Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükgöz, Osmanyılmaz, Kirazpınar, Arapçeşme, İnönü, Gaziler, Mevlana ve Yenikent mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

13 Haziran 2025 Cuma 10:54