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Başkan Büyükgöz'den Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükgöz, Osmanyılmaz, Kirazpınar, Arapçeşme, İnönü, Gaziler, Mevlana ve Yenikent mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz'den Mahalle Muhtarlarına Ziyaret

13 Haziran 2025 Cuma 10:54

 Ziyaretlerde mahallelerin mevcut durumu, ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Başkan Büyükgöz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara detaylı bilgiler verirken, muhtarların da talep ve önerilerini dinledi. Yerel yönetimlerde muhtarların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, “Vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprü olan muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Gebze için çalışıyoruz. Bu anlamda muhtarlarımızla zaman zaman bir araya gelmeye önem gösteriyoruz. Onların talepleri ve önerileri bizler için çok kıymetli.” dedi.

(Ömer İLGEÇ)
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