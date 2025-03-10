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Başkan Büyükgöz’den Ramazan Ziyaretleri

11 ayın sultanı Ramazan ayında ziyaretlere devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çarşı esnaflarına “hayırlı Ramazanlar” temennilerini iletti. Başkan Büyükgöz iftarda da İnönü Mahallesi sakinlerinden Kazı Ailesi’ne misafir oldu.

Başkan Büyükgöz'den Ramazan Ziyaretleri

10 Mart 2025 Pazartesi 12:08

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 11 ayın sultanı Ramazan ayında hane ziyaretlerine devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz hafta sonu ilk olarak çarşı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennilerini iletti. Esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla hasbihal ederek mübarek Ramazan aylarını tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra İnönü Mahallesi’ne geçti. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ile birlikte İnönü sakinlerinden Kazı ailesinin hanesine konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ev sahibesi Gülden Kazı ve ailesiyle birlikte oruç açtı.

İFTARDA İNÖNÜ MAHALLESİNDE

“Bereket mevsimi Ramazan’da hane ziyaretlerimizi sürdürüyoruz” diyen Başkan Büyükgöz, “Bu akşamki iftarımızı, ilçe kadın kolları başkanımız Habibe Çırak ile birlikte değerli komşumuz Gülden Kazı ve ailesinin kurduğu gönül sofrasında yaptık. Bizleri muhabbetle ağırlayan Kazı ailesine can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah” dedi. Kazı ailesi de Başkan Büyükgöz’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. 
(Ömer İLGEÇ)

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