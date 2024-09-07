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Başkan Büyükgöz’den, Üniversite Kazanan Gençlere Önemli Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere 5 bin TL nakdi destek yardımı başvurularının başladığını duyurdu.

Başkan Büyükgöz'den, Üniversite Kazanan Gençlere Önemli Destek

07 Eylül 2024 Cumartesi 21:08

  5 bin TL’lik nakdi destek yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler, Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesindeki nakdi destek “https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/2024universitedestek#/” linkini tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

 

Başkan Büyükgöz duyurdu; ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere verilecek 5 bin TL’lik nakdi destek yardımı için başvurular başladı. Eğitime ve öğrencilere verdiği desteklere her geçen gün bir yenisini ekleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz şimdi de üniversite kazanan Gebzeli öğrencilere nakdi destek yardımının müjdesini paylaştı. 

BÜYÜKGÖZ BİR SÖZÜNÜ DAHA YERİNE GETİRDİ 

Başkan Büyükgöz’ün seçim beyannamesinde de yer verdiği; devlet üniversitesinin lisans bölümüne ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze’de ikamet eden öğrencilere verilecek 5 bin TL’lik nakdi destek yardımları için başvurular başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitime destek programı kapsamında gerçekleştirilecek nakdi yardıma ilişkin açıklamada, “YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Yerleştirmeler yapıldı ve artık yeni bir hayatın başlangıç aşamasındasınız. 

GENÇLERİMİZE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ 

Biz de Gebze Belediyesi olarak eğitime destek amacımız doğrultusunda, seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz gibi geçtiğimiz yıl ve bu yıl YKS sınav bedellerimizi yatırdık. Şimdi de eğitime destek programı kapsamında devlet üniversitelerinden birine ilk defa kayıt yaptıran ve Gebze’de ikamet eden gençlerimize 5 bin TL eğitim yardımını karar altına aldık. Biz daima eğitimin yanında olduk. 6 kütüphane, 5 bilim sanat merkezi ve diğer taraftan Güzide Gençlik Merkezi günde 2 bin öğrenciyle gençlerimize eğitim hizmeti ve sosyal hizmet veriyoruz. 

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK  

Biz bu tesisleri sizler için hazırladık. Şimdiden eğitim hayatınız hayırlı olsun. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 5 bin TL’lik nakdi destek yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesinin www.gebze.bel.tr adresinde yer alan nakdi destek https://ulakbel.gebze.bel.tr/WebBasvuru/2024universitedestek#/ linkini tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek. 


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