Başkan Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Çayırovalılarla buluşan Başkan Çiftçi, ilk olarak İnönü Mahallesi sakinlerinden Mehmet Kesik’e geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin sağlığı ve varlığı bizlere de güç kuvvet veriyor. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğumuz İnönü Mahallesi sakinlerimizden Mehmet Kesik kardeşimize rabbimden şifalar diledik.