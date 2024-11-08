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Başkan Çiftçi Etkinlikte Miniklerle Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Çocuk Kulübü’nde veli katılımıyla gerçekleştirilen ‘İlk Seccademi Tasarlıyorum’ etkinliğine katıldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova’mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz” dedi.

Başkan Çiftçi Etkinlikte Miniklerle Buluştu

08 Kasım 2024 Cuma 15:09

Çayırovalı miniklerin manevi değerlerine bağlı ve özgüvenli olarak geleceğe hazırlanmasına imkan sunan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. ‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla göreve geldiği günden bu yana eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Şekerpınar Çocuk Kulübü’nde gerçekleştirilen ‘İlk Seccademi Tasarlıyorum’ etkinliğine katılım sağladı. Minik öğrenciler ve velilere hitaben  seccade tasarlama etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

 

“İYİ Kİ VARSINIZ”

“Çocuklar ben sizleri çok seviyorum, iyi ki varsınız. Velilerimizi de buradan selamlıyorum. Çocuklarımızla böyle ilgilendiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Geçen sene Şekerpınar Mahalle’mizdeki bilgi evini hizmete açtık, güzel oldu burada mahalle sakinlerimiz için. Şekerpınar’da bilgi evimiz yoktu. Giriş katını da sağlık ocağı olarak hazırladık. Çayırova’mızı ve çocuklarımızı önemsiyoruz. Çocuklarımızın eğitimini ve fiziksel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bugün burada çocuklarımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum ve hepinize hayırlı günler diliyorum.”

 

“ÇOK MEMNUNUZ”

Etkinliğe katılan velilerden olan Dilek Memiş, program hakkında yaptığı açıklamalarda, “Şekerpınar Bilgi Evi’nin açılmasından dolayı çok memnunuz. Çocuklarımızın böyle etkinliklere ihtiyacı vardı. Şu anda da gün içerisinde burasıyla irtibatlıyız. Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Belediye başkanımızın bize böyle bir alternatif sunmasından çok memnun kaldık. Çocuklarımız da burada eğlenceli ve güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. Bir problemimiz olduğunda çözüme çok rahat bir şekilde kavuşturabiliyoruz. Belediye başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
(Ömer İLGEÇ)

 

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