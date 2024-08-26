banner1072
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi hafta sonunu vatandaşlara ayırdı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hafta sonunu vatandaşlarla bir arada geçirdi. Çiftçi, kendisini davet eden miniklerin mahalle maçı heyecanına da ortak oldu.

Başkan Çiftçi hafta sonunu vatandaşlara ayırdı

26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:39


 Başkan Bünyamin Çiftçi, ilk olarak İnönü Mahallesi sakinlerinden Esma Yıldız'ın cenazesine katılarak, acılı aileye sabırlar diledi. Şekerpınar Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bacakçı’nın da cenazesine katılan Çiftçi, Bacakçı ailesine taziyelerini iletti. 
 Bünyamin Çiftçi ardından Atatürk Mahallesi esnafıyla da bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Başkan Çiftçi, "Misafir olduğumuz esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dileyerek hasbihal ettik. Rabbim tüm esnaflarımızın kazançlarını bol ve bereketli, muhabbetimizi de daim eylesin" dedi. 
 Geçtiğimiz Cuma günü kendisini mahalle maçına davet eden Çayırovalı miniklerin davetine de icabet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’ndeki Cemre Parkı’nda mahalle maçı yapan çocuklarla bir araya geldi. Miniklere baklava da ikram eden Başkan Çiftçi, aynı zamanda Cemre Parkı’nda vakit geçiren ilçe sakinleriyle de sohbet etti ve taleplerini dinledi. Çiftçi, "Geçtiğimiz dönem hizmete sunduğumuz Cemre Parkı’mızda sohbet ettiğimiz kadirşinas komşularımızın duasını aldık, birlikte çocuklarımızın halı saha maçını izledik. Kıymetli ailelerimizle ve yavrularımızla daha çok muhabbet etmek ve birlikte daha güzel vakit geçirebilmek için daha fazla park ve spor alanını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
 Son olarak Özgürlük Mahallesi’nde Merhume Mercan Erim’in ruhu için okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetine katılan Başkan Çiftçi, acılı aileye sabırlar diledi. Çiftçi, "Muharrem ve Mustafa Erim tarafından kardeşleri Mercan Erim için okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetine katılarak, merhumeye dua ettik, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledik. Rabbim yaptığımız duaları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Mercan Erim hanımefendinin mekanı cennet olsun" dedi. 
                             


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
-Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti -Nişanlısı ile denize giren genç hayatını kaybetti
Piknikte Erzurum rüzgarı Piknikte Erzurum rüzgarı
Kocaeli'den Harvard'a uzanan yolculuk Kocaeli'den Harvard'a uzanan yolculuk
Darıca'daki okullarda temizlik çalışması başlatıldı Darıca'daki okullarda temizlik çalışması başlatıldı
Kalburcu'da karpuz hasadı heyecanı Kalburcu'da karpuz hasadı heyecanı
Gölcük'te plaj voleybolu çekişmeli anlara sahne oldu Gölcük'te plaj voleybolu çekişmeli anlara sahne...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

-Nişanlısı ile denize giren genç hayatını...
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde nişanlısı ile boğulma tehlikesi geçiren 28 yaşındaki Ufuk Gakçı...

Haberi Oku