Başkan Çiftçi, Ramazan ayında da esnaflarla iç içe

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan ayının manevi atmosferinde esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Her fırsatta esnaf ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Çiftçi, Fatih Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye özen gösteren ve bu doğrultuda saha ziyaretlerine ara vermeden devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mübarek Ramazan ayında da hemşehrileriyle iç içe. Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını ilçe sakinleriyle paylaşan Başkan Çiftçi, dün iftar öncesinde Fatih Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı ramazanlar ve hayırlı işler temennilerini ileten Başkan Çiftçi, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafların talep ve şikayetlerini de dinledi.

İLÇE SAKİNLERİNE HAYIRLI RAMAZANLAR DİLEDİ

Esnaf ziyaretlerinin ardından Fatih Caddesi’ndeki hemşehrileriyle de selamlaşan Başkan Çiftçi, Çayırovalılara da hayırlı ramazanlar dileklerini iletti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ramazan ayının huzurunu ve bereketini esnaflarımız ve vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu. Çayırovalı hemşehrilerini Ramazan ayında da yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleri ve esnaflarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.

(Ömer İLGEÇ)