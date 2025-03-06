Başkan Çiftçi, Ramazan ayında da esnaflarla iç içe

İLÇE SAKİNLERİNE HAYIRLI RAMAZANLAR DİLEDİ
Esnaf ziyaretlerinin ardından Fatih Caddesi’ndeki hemşehrileriyle de selamlaşan Başkan Çiftçi, Çayırovalılara da hayırlı ramazanlar dileklerini iletti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ramazan ayının huzurunu ve bereketini esnaflarımız ve vatandaşlarımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu. Çayırovalı hemşehrilerini Ramazan ayında da yalnız bırakmayan Başkan Çiftçi, ilçe sakinleri ve esnaflarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.
(Ömer İLGEÇ)