Başkan Çiftçi, velilerle bir araya geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk Bilgi Evi’nde Çayırovalı velilerle bir araya geldi. ‘Velilerimizle Buluşuyoruz, Geleceğimizi Konuşuyoruz’ etkinliğinde Çayırovalı velilerden gelen görüş ve önerileri dinleyen Başkan Çiftçi, “Şehrimizi daha ileriye taşıma adına sunduğunuz yol gösterici öneriler için teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova’ya hizmet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk Bilgi Evi velileriyle buluştu. Çayırovalı çocukların ve gençleri eğitimine büyük önem veren Başkan Çiftçi, ‘Velilerimizle Buluşuyoruz Geleceğimizi Konuşuyoruz’ etkinliğinde Çayırovalı velilerin görüş ve önerilerini dinledi. Atatürk Bilgi Evi’nde gerçekleşen programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra çok sayıda veli katılım sağladı. Taleplerini, görüş ve önerilerini Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye ileten veliler, programdan ötürü çok memnun kaldıklarını da dile getirdi.

“ÖNERİLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Velilerimizin değerli fikirlerine her zaman önem veriyoruz. Şehrimizi daha ileriye taşıma adına sunduğunuz yol gösterici öneriler için teşekkür ediyorum” dedi. Veli buluşmaları programına katılan Sibel Altuğpınar program hakkında, “Sayın Başkanımız Bünyamin Çiftçi’den memnunuz taleplerimi iletmeden önce tereddütte kalmıştım çözer mi çözmez mi konusunda bununla beraber bu konularda da methini duymuştum ancak bu kadar çözüm odaklı olduğunu yaklaşımının iyi olduğunu bilmiyordum. Çok memnun kaldık, başkanımıza teşekkür ediyoruz bu program için ilçemiz için her şey daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.

“HER SORUMUZU İÇTENLİKLE YANITLADI”

Velilerimizle Buluşuyoruz, Geleceğimizi Konuşuyoruz etkinliğine katılan Özben Kaymaz, “Daha önce bazı etkinliklerde başkanımızla karşılaştık ama kendisiyle birebir görüşmemiz olmamıştı. Başkanımızın ve belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ediyordum ancak yüz yüze konuşmalarımızda soruduğum sorulara verdiği cevaplar, şeffaf davranışları çok hoşumuza gitti. Her sorduğumuz soruyu içtenlikle yanıtladı. Kendisine çok teşekkür ederim, dilerim daha güzel işlere imza atar ve kendisinin başarılarına biz de Çayırova halkı olarak ortak oluruz” şeklinde konuştu.