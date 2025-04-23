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Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den 23 Nisan mesajı

23 Nisan 2025 Çarşamba 10:06

 Başkan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “23 Nisan 1920, aziz milletimizin, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. 23 Nisan, yalnızca milletimizin egemenliğini ilan ettiği bir tarih değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğimiz anlamlı bir gündür. Bu özel günü çocuklarımıza bayram olarak armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin yeni nesillerin elinde şekilleneceğini ve çocuklarımıza duyduğu güveni bizlere göstermiştir.

 

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Çocuklarımızın her biri yarının büyükleri, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda en güzel şekilde ileriye götürecek isimlerdir. Onların gözlerindeki ışıltı, yüreklerinizdeki sevgi ve zihinlerinizdeki umut, bizim en değerli motivasyonumuz oluyor. Bizler de sizlerin yarınları için, daha güzel bir Çayırova için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”

(Ömer İLGEÇ)

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