Başkan Çiftçi’den 23 Nisan mesajı

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM”
“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. Çocuklarımızın her biri yarının büyükleri, ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda en güzel şekilde ileriye götürecek isimlerdir. Onların gözlerindeki ışıltı, yüreklerinizdeki sevgi ve zihinlerinizdeki umut, bizim en değerli motivasyonumuz oluyor. Bizler de sizlerin yarınları için, daha güzel bir Çayırova için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum.”
(Ömer İLGEÇ)