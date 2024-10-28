Başkan Çiftçi’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyetimizin 101. yılını yayımladığı bir mesajla kutladı. Başkan Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin 101. yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. 29 Ekim 1923, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tek vücut olan milletimizin yedi düvelin ayağımıza vurmak istediği prangayı söküp atıldığı tarihtir. Cumhuriyetimizin temellerini atanların fedakarlıkları, bugün bizlere düşen sorumlulukların da en büyüklerinden biridir. Büyük milletimiz, 29 Ekim 1923'te, bağımsızlığın bu milletin karakteri olduğunu bir kez daha tüm cihana haykırmıştır.

“YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Milletimizin inanç ve kararlılığıyla verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimiz için, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmak için aralıksız bir şekilde çalışmalarımıza ve mücadelemize devam ediyoruz. 101 yaşında olan Cumhuriyetimizi yüceltmek, inanç ve kararlılıkla yolumuza devam etmek için yılmadan ve yorulmadan çalışacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu ve bizlere emanet ettiği 101 yaşındaki bu koca çınarı, daha ileriye taşımak hepimizin en büyük görevi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET VAR OLSUN”

Bizler de bu mirası geleceğe taşımak için var gücümüzle gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Çayırova halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.” Cumhuriyetimizin, 101. yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun!”

CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI NETLEŞTİ

Bununla birlikte Çayırova’da Cumhuriyet’in 101. yılına özel gerçekleştirilecek program da netleşti. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımız bu özel günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi geçit töreni Çağdaşkent Saat Kulesi Önü’nde saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Bilgievleri’nde eğitim gören veliler ve çocukların katılımıyla oluşturulan koronun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, 29 Ekim Salı günü saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.